مبعوث روسى: الاتحاد الأوروبى يكاد يفقد قدرته على فرض عقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف تشيزوف، فى تصريحات، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "أعتقد أن حد عقوبات الاتحاد الأوروبى اقترب بالفعل من استنفاد قدرته على فرض عقوبات جديدة على الرغم من حقيقة أنهم يواصلون التصرف بحزم، قائلين إن العقوبات تعيق الجانب الروسى، ولكنهم يعيقون أنفسهم الآن أكثر من روسيا والاقتصاد الروسى".
يذكر أن مبعوثى دول الاتحاد الأوروبى وافقوا أمس على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا والتى تنص بشكل خاص على قيود فيما يتعلق بالأفراد والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا وتسليم منتجات التكنولوجيا العالية.
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