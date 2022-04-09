إحالة قاضية لبنانية إلى المجلس التأديبي.. الأسباب والتداعيات

أحال التفتيش القضائي في لبنان المدعية العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى المجلس التأديبي للقضاة، بموجب قرار أصدره رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي بركان سعد، بانتظار أنّ يُعيّن القاضي سهيل عبود قاضياً لمحاكمتها.

وأفادت مصادر قضائية مطلعة، موقع دوت الخليج، أن القاضية عون ألقت خلال حفل تكريمي لها في مجلس الشيوخ الفرنسي، نظمه لها أحد المرشحين إلى المجلس النيابي في لبنان، كلمة تضمنت مواقف سياسية نالت فيها من سمعة القضاة والقضاء في لبنان، واتهمت زملاءها القضاة بالضعف والجبن في مكافحة الفساد.

وأضافت المصادر أنه تم تحريك ملفاتها السابقة وتحويلها من هيئة التفتيش القضائية بأكثرية أعضاء الهيئة إلى المجلس التأديبي، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.

وعلم موقع دوت الخليج أنّ التفتيش القضائي أصدر قراره بهذه الإحالة الأسبوع الماضي، بعد استكمال تحقيقاته في إحالات سابقة إلى التفتيش، وصار الاستماع إلى أقوال القاضية عون مطوّلاً في صددها، في وقت سابق، عندما لبت دعوته لهذه الغاية.

عون ترد

وردّت عون في تصريح إعلامي بقولها: "فوجئت بإحالتي على مجلس تأديبي بسبب سفري إلى فرنسا، خصوصاً أنني تقدّمت بإذن سفر من وزير العدل إضافة إلى اتصالي به".

وأضافت: "أنتظر ما ستؤول إليه الأمور في هذا الإجراء القضائي. أما الملفات المالية التي أتابعها فسأستمر بها ولن أتخاذل في قضايا تعني كل الشعب اللبناني والجرائم التي ارتكبت بحقه، وسأواجهها بقوة الحجة والقانون والعدل".

وكشفت مصادر إعلامية لموقع دوت الخليج أن وزير العدل اللبناني نفى أن يكون قد أعطى الإذن للقاضية عون بالسفر إلى فرنسا.

وكانت القاضية عون توعدت بملاحقة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد أن استمعت إلى إفادة شقيقه رجا سلامة، في موضوع عقود وتحويلات مالية إلى حساباته خارج لبنان، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه وأوقفته بعد انتهاء التحقيق معه.

12 دعوى

وقال الصحافي القضائي يوسف دياب لموقع دوت الخليج إن "القاضية غادة عون حولت إلى التفتيش في حوالي 12 دعوى ضدها، وكانت تكتب تغريدات تتهم فيها زملاءها القضاة بأنهم جبناء ولا يجرؤون على ملاحقة الفاسدين".

وأضاف: "نالت عون العديد من التنبيهات من مجلس القضاء الأعلى، وهي محسوبة على فريق رئيس الجمهورية، وحولت إلى التفتيش، وكف القاضي عويدات يدها عن الملفات المالية وملاحقة المصارف، ولم تمتثل وقامت بعمليات مداهمة استخدمت فيها القوة والكسر والخلع لمؤسسات مالية".

وتوقع دياب بعد انتهاء تحقيق المجلس التأديبي معها أن "يعلق وزير العدل عملها بانتظار صدور قرار المجلس التأديبي وأن توقف عن ممارسة عملها لكونها متمردة على مجلس القضاء الأعلى".

تصريحات مسيئة

وقال المحامي ميشال فلاّح لموقع دوت الخليج: "اعتبر التفتيش القضائي أن هذه التصريحات بحق قضاة كبار تستوجب الإحالة إلى المجلس التأديبي، وقد خالفت عون أهم بند من القواعد الأساسيّة لأخلاقيّات القضاة، وهو امتناع القاضي عن الاستعراض الإعلامي والمجاهرة بآراء متصلة بالملفّات التي يعمل عليها، عبر تظهير رأي مسبق من هذه القضايا، على خلفيّة سياسيّة".

وأضاف فلاح: "شاركت القاضية غادة عون في عراضة إعلاميّة، إلى جانب مرشّح للانتخابات النيابيّة في لبنان، وتحولت مشاركتها إلى دعاية انتخابيّة واضحة".

وتابع: "وهنا نسأل: هل حصلت عون على تصريح من وزير العدل للسفر إلى باريس للمشاركة في ندوة بمجلس الشيوخ الفرنسي؟ وما هو موقف وزارة العدل من هذه اللقاءات؟".

وختم بالقول: "ألا يتنافى لقاء عقدته القاضية عون مع إحدى الشخصيات المرشحة للانتخابات، مع مبدأ فصل السلطات؟".