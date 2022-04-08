نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444عبر نظام نور وخطوات تسجيل أولى ابتدائي 1444 بالتفصيل لجميع المراحل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد تسجيل أولى ابتدائي 1444 و متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 عبر منصة نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد وشروط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور أولى ابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443للأطفال خريجي الروضات العالمية والأجنبية والأهلية في المملكة العربية السعودية والقادمين من خارج المملكة والفئة العمرية المستهدفة من التسجيل خلال المرحلة الحالية وفق ما أعلنت وزارة التعليم.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444

أوضحت وزارة التعليم السعودية متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 في بيان لها موضحة أن تسجيل الطلاب الجدد يتم عبر 8 مراحل تنتهي كل مرحلة باكتمال الأماكن المحددة في كل مدرسة على حدة.

بدأت المرحلة الأولى والثاني في تسجيل أول ابتدائي 1444 يوم 24 يناير لعام 2022 الموافق 11 جمادى الأولى الماضي، أعقبتها المرحلة الثالثة في 26 فبراير 2022 الموافق 14 رجب المنصرم.

فيما بدأت مرحلة تسجيل أولى ابتدائي 1444 الرابعة للطلاب الأجانب الوافدين في المملكة وهم أبناء مواطني دول مجلس الخليج وأبناء جالية تركستان والمهجرون، وأبناء الدبلوماسيين.

وبدأ تسجيل أولى ابتدائي 1444 في المرحلة الرابعة يوم 27 مارس الموافق 14 شعبان 1443 للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة.

موعد تسجيل أولى ابتدائي 1444

من المقرر أن يبدأ تسجيل أولى ابتدائي 1444 للمرحلة الخامسة في منتصف شهر رمضان الجارية بداية من يوم 15 رمضان الموفق 17 أبريل 2022.

وتستهدف المرحلة الخامسة لتسجيل أولى ابتدائي لأبناء العاملين في المؤسسات الحكومية من غير السعوديين، لمن تتراوح أعمارهم من ستة أعوام إلى 11 عامًا.

فيما تبدأ سادس مراحل التسجيل يوم 19 رمضان 1443 على أن تنتهي في 19 صفر 1444 المقبل، وتستهدف لأبناء العاملين في القطاع الخاص أو العام، للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 11 سنة.

ويعقبها التسجيل في المدارس الابتدائية للمرحلة السابعة في 26 مايو الموافق 4 شوال.

وتهتني أخر مراحل التسجيل المدرسة الابتدائية للطلاب المتخرجين من روضان الأطفال في السعودية عبر نظام نور بداية من يوم 15 أغسطس 2022 الموافق 7 محرم 144. وتستهدف الفئة العمرية بداية من خمس سنوات ونصف.

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

خطوات التسجيل بالصف الأول الابتدائي 1444

وعن كيفية التسجيل بالصف الأول الابتدائي 1444 عبر موقع نظام تور من خلال اتباع الخطوات التالية:-