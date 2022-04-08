رابط نتائج القبول الموازي برابط شغال من وزارة التربية والتعليم العراقية باسمك الرباعي ورقم الامتحاني pdf جميع الاقسام

رابط نتائج القبول الموازي برابط شغال من وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث قد شهدت مؤشرات البحث على جوجل تزايدً كبير وراء اجراء الاستعلام عليه بعد الإعلان بشكل مؤخر عن تلك النتائج في جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات وطرق الحصول على تلك النتائج اون لاين

رابط نتائج القبول الموازي

تعتبر نتائج القبول الموازي إحدى النتائج المرتقبة إلى حد كبير وذلك لكونها واحدة من الأنظمة التي من خلالها يتم قبول الطلاب داخل الجامعات العراقية، حيث من خلال تلك النتائج يتم تحديد معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، بالاضافة الى شروط القبول الموازي في كل التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال خطوات الاستعلام عن تلك النتائج بعد الإعلان رسمياً عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات

خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان نستعرض مع حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان وجميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج والنقر فى النهاية على أيقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق