نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي برابط شغال من وزارة التربية والتعليم العراقية باسمك الرباعي ورقم الامتحاني pdf جميع الاقسام في المقال التالي
رابط نتائج القبول الموازي برابط شغال من وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث قد شهدت مؤشرات البحث على جوجل تزايدً كبير وراء اجراء الاستعلام عليه بعد الإعلان بشكل مؤخر عن تلك النتائج في جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات وطرق الحصول على تلك النتائج اون لاين
رابط نتائج القبول الموازي
تعتبر نتائج القبول الموازي إحدى النتائج المرتقبة إلى حد كبير وذلك لكونها واحدة من الأنظمة التي من خلالها يتم قبول الطلاب داخل الجامعات العراقية، حيث من خلال تلك النتائج يتم تحديد معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، بالاضافة الى شروط القبول الموازي في كل التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال خطوات الاستعلام عن تلك النتائج بعد الإعلان رسمياً عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات
خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع الان نستعرض مع حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان وجميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج والنقر فى النهاية على أيقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتائج القبول الموازي برابط شغال من وزارة التربية والتعليم العراقية باسمك الرباعي ورقم الامتحاني pdf جميع الاقسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.