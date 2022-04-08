أسرع وأسهل طريقة لتبيض الأسنان والتخلص من التسوس وخير الأسنان نتيجة روعه من أول أستخدام

تبيض الأسنان والتخلص من التسوس وخير الأسنان، يبحث الكثير من الأشخاص على الطرق والوسائل التي تساهم في تبييض الأسنان وإزالة الجير منها، حيث أن الأسنان البيضاء تجعل مظهر الشخص جذاب وتجعل الابتسامة مميزة، وهناك الكثير من الطرق التي يتم استخدامها من أجل جعل الأسنان بيضاء ومن دون جير، ولكن تكون هذه الطرق مكلفة ولكن من خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية تبييض الأسنان والتخلص من الجير بطريقة طبيعية.

تبيض الأسنان والتخلص من التسوس وخير الأسنان

توجد العديد من الطرق التي يمكن اتباعها من أجل الحصول على أسنان بيضاء ومنها:

بيكربونات الصوديوم للتخلص من خير الأسنان وتبيضها

تتميز بيكربونات الصوديوم بأن لها دور كبير وفعال في تبييض الأسنان.

ويمكن من خلال استخدامها التخلص من أي بقع موجودة بالأسنان وتركها نظيفة.

بالإضافة إلى أن استخدام بيكربونات الصوديوم للأسنان تساهم في منع نمو البكتيريا في الأسنان.

ويمكن تحضير الوصفة عن طريق مزج ملعقتين صغيرتين من الماء مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم واستخدام المزيج في غسيل الأسنان، وللحصول على نتيجة فعالة يمكن استخدام الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

الفراولة لتبيض الأسنان والتخلص من الخير

يمكن استخدام الفراولة أيضاً في تنظيف الأسنان والتخلص من البقع التي تسببها القهوة والشاي على الأسنان.

التي تسببها القهوة والشاي على الأسنان. ويتم تحضير الوصفة من خلال وضع حبة أو حبتين من الفراولة و هرسهم جيداً.

ثم نضع عليها ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم واستخدام المزيج في فرك الأسنان جيداً لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

جيداً لمدة لا تقل عن 5 دقائق. ثم يتم غسل الأسنان جيداً.

خل التفاح لتبيض الأسنان

يساهم استخدام خل التفاح في تبييض الأسنان وتفتيحها والتخلص من البقع الموجودة بها.

الموجودة بها. ويمكن خلط خل التفاح مع معجون الأسنان الذي يتم استخدامه وغسل الأسنان بالطريقة المعتادة.

أو وضع ملعقة من خل التفاح مع 3 ملاعق من الماء و مزجهم جيداً وغسل الأسنان بها.

وصفه زيت الزيتون لتبيض الأسنان والتخلص من خير الأسنان