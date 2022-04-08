تسجيل شركة سياحية في منصة visit oman

تم إصدار منصة إلكترونية من مجموعة عمران للتنمية السياحية تسمي منصة visit oman, وهي منصة تم إطلاقها من أجل تسهيل عملية السفر إلي سلطنة عمان بالطريقة الإلكترونية, ويستطيع كل من هم خارج سلطنة عمان من العمانيين وغير العمانيين القيام بالاستفادة من هذه المنصة والحجز الإلكتروني عبرها والسفر إلي سلطنة عمان بكل سهولة دون مشقة أو تعب في إجراءات الحجز, وتقدم منصة visit oman الكثير من الخدمات الأخري التي تخدم بها قطاع كبير ممن يترددون علي السفر بشكل مستمر أو حتي متقطع, ووفقاً للرؤية التي تم وضعها من الحكومة العمانية 2040 لتطوير قطاع السياحة في سلطنة عمان فإن هذه المنصة تكون بمناسبة المنصة الرقمية الأولي لسلطنة عمان لقطاع السياحة.

خدمات منصة visit oman الإلكترونية

تقدم منصة visit oman الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الكثير من الأشخاص المسافرين من إلي سلطنة عمان.

التحكم الكامل في الرحلات المتوجهة من وإلي سلطنة عمان.

تقديم الكثير من المساحات أمام الأشخاص للاستثمار داخل دولة عمان.

اختيارات باقات السفر المناسبة للكل الأشخاص, من خلال تسهيل عملية حجز الطيران عبر منصة visit oman.

تعتبر منصة visit oman هي نقطة التواصل بين المسافر وشركة السياحة.

تقوم منصة visit oman بوضع أسعار تذاكر الطيران.

تقديم المقترحات لإقامة الأشخاص السائحين في المنتجات والفنادق.

القيام باقتراح الجولات السياحية في دولة سلطنة عمان, وذلك بجانب تحديد سعر هذه الجولات السياحية.

تقديم كل ما هو يسهل علي السائح من عمالية المواصلات وإيجار السيارات للتنقل بين المزارات السياحية.

التسجيل الإلكتروني في منصة visit oman