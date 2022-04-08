موسكو: سنرد بالمثل على طرد دبلوماسيينا من النرويج

جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "ستتخذ بلادنا إجراءات الرد المناسب وخطواتنا ستكون ملموسة". وكانت وزارة خارجية النرويج أعلنت فى وقت سابق طرد ثلاثة دبلوماسيين روس "مارسوا أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسى" على حسب زعمهم. وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على هذا البيان، قائلة: إن روسيا ستتخذ الرد المناسب. يشار إلى أن روسيا أعلنت فى وقت سابق من اليوم طرد 45 موظفًا من البعثة الدبلوماسية البولندية لديها، ردًا على طرد وارسو لدبلوماسيين روس فى وقت سابق، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد اثنين من موظفى سفارة بلغاريا لدى موسكو، ردًا على إجراء مماثل سبق أن اتخذته حكومة صوفيا.

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