بريطانيا: 14 طائرة مقاتلة تتمركز فى جنوب شرق أوروبا  

جدة - نرمين السيد - وجاءت تصريحات "والاس" أثناء زيارته لقاعدة ميخائيل كوجالنيسينو الجوية فى رومانيا لمشاهدة تدريبات مهمة الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسى (الناتو) والتى تشارك فيها الطائرات البريطانية، وفق ما أورده بيان على موقع الخارجية البريطانية.

وقال والاس إن مشاركة طائراتنا بمثابة إعادة تأكيد التزامنا بعلاقتنا الدفاعية الثنائية مع رومانيا، مضيفًا أن المملكة المتحدة ورومانيا ثابتتان فى الدفاع عن القيم المشتركة والالتزام بالأمن الجماعى لحلف الناتو فى الجو والبحر والبر.

وكانت طائرتان من طراز تايفون وأفراد من سلاح الجو الملكى قد تم نشرهم فى رومانيا للانضمام إلى مهمة الشرطة الجوية طويلة الأمد لحلف شمال الأطلسى فى منطقة البحر الأسود.