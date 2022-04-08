وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، فى بيان مساء اليوم الجمعة، أن السفارة الكويتية فى بكين أشارت إلى أن تصريحات المسؤول الصينى جاءت خلال اجتماعه مع سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات، فى المقر الرئيسى للحزب الحاكم فى وسط العاصمة بكين.
ونقل البيان عن المسؤول الصينى تأكيده استراتيجية العلاقات الثنائية التى تربط الصين بالكويت وضرورة تعزيزها فى المجالات كافة.
وأوضح روى أن دولة الكويت باعتبارها عضوًا مهمًا وناشطًا فى مجلس التعاون الخليجى ظلت تلعب دورًا إيجابيًا لتعزيز التعاون الجماعى بين الصين ودول المجلس.
وأضاف أن دولة الكويت ساهمت فى إطلاق المفاوضات بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس، مشيرًا إلى أن بكين تتطلع بشغف إلى توقيع هذه الاتفاقية الهامة قريبًا.
وأشار المسؤول الصينى إلى أن هناك توافقًا كبيرًا للرؤية التنموية الاستراتيجية لدى قيادتى البلدين، حيث تنسجم الخطة التنموية الكويتية لعام 2035 مع المبادرة الصينية "الحزام والطريق" فى تخطيط النمو.
من جانبه، قال السفير حيات إنه بحث مع روى أطر تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وأوجه التعاون والشراكة العميقة المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات الحيوية والهامة إضافة إلى التطرق إلى كافة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: جهود الكويت تعمل على ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.