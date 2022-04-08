رئيس الوزراء البريطانى: نرسل أسلحة بقيمة 130 مليون دولار إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وصرح جونسون، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماعه مع المستشار الألمانى أولاف شولتز، حسبما أفادت "الجارديان" البريطانية" اليوم، قائلاً: "يمكننى أن أعلن أن المملكة المتحدة سترسل معدات عسكرية عالية الجودة بقيمة 100 مليون جنيه إسترلينى إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بما فى ذلك المزيد من صواريخ، ستار ستريك، المضادة للطائرات التى تطير 3 أضعاف سرعة الصوت و800 صاروخ آخر مضاد للدبابات".

وأشار إلى أن الصواريخ المضادة للطائرات "دقيقة وقادرة على البقاء فى السماء حتى يتم توجيهها الى هدفها".

كما أعلن أن الجيش البريطانى سيدخل إلى ترسانته 100 مركبة بوكسر مدرعة إضافية، مما يضمن وصول المزيد من المركبات إلى خط المواجهة بشكل أسرع.

وقال جونسون، فى تصريحات وفق ما أورده بيان للخارجية البريطانية على موقعها الإلكترونى، إنه يمكن استخدام المركبات المدرعة الرقمية الحديثة لنقل القوات إلى خط المواجهة ويمكن إعادة تشكيلها بسرعة لأداء أدوار مختلفة فى ساحة المعركة.

وعملت المملكة المتحدة وألمانيا معًا بشكل وثيق فى برنامج بوكسر للجيش البريطانى، حيث استفادت بريطانيا من بناء بوكسر فى المملكة المتحدة بخبرة وبيانات وتعاون ألمانى وتمتلك ألمانيا الآن أكثر من 400 مركبة بوكسر.

وأضاف جونسون أنه فى هذه الأوقات الصعبة، توفر شراكتنا الدفاعية العميقة الطمأنينة لشعبنا والعالم بأسره، مع ضمان استعدادنا أيضًا للرد على التهديدات الجديدة، وسيضمن هذا البرنامج المشترك مع ألمانيا أن تمتلك جيوشنا معدات على أحدث طراز لأن غزو أوكرانيا يهز أسس السلام والأمن الأوروبيين.