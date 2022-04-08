نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول علي موقع البوابة التعليمية القطرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم البوابة التعليمية القطرية مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم كل من ينتمي إلي المنظومة التعليمية بداية الطلاب وحتي المدرسين والإداريين, وتتميز البوابة التعليمية القطرية هذه بأنها جاءت بعد الكثير من المنصات والمواقع الإلكترونية المختلفة التي أطلقتها الحكومة القطرية وخاصة وزارة التعليم القطري وذلك لتسهيل عملية التعليم في قطر, حيث تم إنشاء البوابة التعليمية الإلكترونية القطرية في الفترة التي كان منتشر فيها فيروس كورونا, وأنه تم إنشاؤها من أجل تسهيل عملية التعليم عن بعد, وتقوم وزارة التربية والتعليم القطرية بتوفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تفيد قطاع كبير من قطاع التعليم القطري.

خدمات البوابة التعليمية الإلكترونية القطرية

تم توفير خدمات إلكترونية كثيرة للأشخاص المنتمين إلي منظومة التعليم القطري وذلك عبر البوابة الإلكترونية التعليمية القطرية.

التعليم العام.

الشؤون التقييمية.

يمكنك الحصول علي نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع البوابة الإلكترونية التعليمية.

الحصول علي الشهادات والإفادات.

إمكانية دفع الرسوم الخاصة بالتعليم داخل قطر.

دفع رسوم المواصلات الخاصة بالتعليم.

إمكانية التسجيل في المدارس الحكومية عبر البوابة الإلكترونية التعليمية.

الخدمة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلاب من المدارس إلي الأخري.

إمكانية أن يقوم كبار السن بالتسجيل في التعليم.

التمكن من بيع الكتب عبر البوابة الإلكترونية التعليمية.

التمكن من معادلة الشهادات التعليمية.

خدمة البحث عن مدرسة داخل دولة قطر.

الحصول على خدمات المدارس الخاصة.

كيفية تسجيل الدخول علي موقع البوابة الإلكترونية التعليمية القطرية

يمكن القيام بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني للبوابة التعليمية القطرية بعدد من الخطوات التي تمكن الشخص من الاستفادة من الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي يقدمها الموقع التعليمي القطري.

الدخول علي الموقع الإلكتروني التعليمي القطري. ملء اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودين لديك. ملء كلمة السر التي تملكها والتي يمكنك بها تسجيل الدخول. الضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

قناة قطر التعليمية للدراسة عن بعد

تقدم بوابة قطر التعليمية القطرية قناة علي المنصة الإلكترونية التي تسمي اليوتيوب والتي من خلالها يمكن التعليم عن بعد, وتقدم القناة التعليمية القطرية مجموعة من الدروس التي تفيد جميع المراحل التعليمية.