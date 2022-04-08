رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا بالرقم الامتحاني

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا بالرقم الامتحاني نوافيكم بها الآن حيث قد أكدت التقارير الرسمية على امكانية الاعلان عن تلك النتائج اون لاين بعد الانتهاء على عمليات تلقي رغبات الطلاب والطالبات والتأكيد رسمياً على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة، عليه نستعرض نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت التصاريح الرسمية على ان نتائج القبول الموازي قد تم استخدام موقع بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية لاجل اتمام إعلانها بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل ملفات pdf، حيث قد أكدت التصريحات الرسمية على ان نتائج القبول الموازي قد تم الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب عليها ورفعها على شكل الكتروني رسمياً، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث الى حد كبير وملحوظ بحثاً عن خطوات وطرق الحصول على تلك النتائج التي سنوافيكم بها الآن بمنتهى السهولة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والبدء على رفع جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على تلك النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق