نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا بالرقم الامتحاني في المقال التالي
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا بالرقم الامتحاني نوافيكم بها الآن حيث قد أكدت التقارير الرسمية على امكانية الاعلان عن تلك النتائج اون لاين بعد الانتهاء على عمليات تلقي رغبات الطلاب والطالبات والتأكيد رسمياً على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة، عليه نستعرض نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
أعلنت التصاريح الرسمية على ان نتائج القبول الموازي قد تم استخدام موقع بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية لاجل اتمام إعلانها بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل ملفات pdf، حيث قد أكدت التصريحات الرسمية على ان نتائج القبول الموازي قد تم الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب عليها ورفعها على شكل الكتروني رسمياً، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث الى حد كبير وملحوظ بحثاً عن خطوات وطرق الحصول على تلك النتائج التي سنوافيكم بها الآن بمنتهى السهولة
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والبدء على رفع جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام على تلك النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا بالرقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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