نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على بطاقة دعم الوقود في عمان في المقال التالي
تقدم الحكومة العمانية الكثير من المساعدات التي تقدمها لأبناء الوطن وذلك في ظل غلاء الأسعار التي يشهدها العالم وسلطنة عمان, وما بين هذه المساعدات هي مساعدات بطاقة دعم الوقود, ويتم الحصول علي بطاقة دعم الوقود لأبناء سلطنة عمان وفقاً للشروط الموضوعة من الحكومة في سلطنة عمان, ويهدف تقديم مساعدات دعم الوقود إلي مساعدة الحكومة العمانية المواطنين في الحياة المعيشية لهم في الوقت التي ارتفعت فيه أسعار استهلاك أنواع الوقود المختلفة في الكثير من دول العالم وفي سلطنة عمان بالأخص.
شروط التقدم للحصول علي دعم بطاقة الوقود بسلطنة عمان
قامت الحكومة بسلطنة عمان بوضع مخطط به الشروط التي يتم قبول الأشخاص المتقدمين للحصول علي بطاقة دعم الوقود.
- أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
- من توجه إليه هذا الدعم الأشخاص الذين يملكون مركبة أو قارب صيد.
- أعلي قيمة للدخل الذي يجب أن لا يتجاوزه الشخص للحصول علي دعم بطاقة الوقود هو تسعمائة وخمسين ريال عماني.
- يتم تقديم الدعم عبر بطاقة دعم الوقود لبنزين 91 فقط.
خطوات الحصول علي دعم الوقود من حكومة سلطنة عمان
يمكن أن يقوم كل من ينطبق عليه شروط الحصول علي دعم الوقود المقدم من الحكومة بسلطنة العمانية علي وقود 91 لأصحاب المركبات والمراكب الصيد التسجيل في هذا الدعم, وخطوات التسجيل في الدعم.
- الدخول علي موقع دعم الوطني العماني لدعم الوقود.
- يتم الضغط علي تسجيل الدخول, ليتم تسجيل الدخول بكتابة الرقم المدني, وكذلك كتابة نهاية البطاقة الشخصية.
- الضغط علي تسجيل الدخول.
- كتابة البيانات الخاصة بدعم الوقود والمقدمة من سلطنة عمان, وهذه البيانات هي ( كتابة الاسم باللغة الإنجليزية- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم- تأكيد البريد الإلكتروني مرة أخرى – كتابة رقم الهاتف المحمول- ثم يتم تأكيد رقم الهاتف مرة أخرى- كتابة الرقم المدني- كتابة نوع الوقود وهو 91, كتابة تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية).
- بعد الانتهاء من كتابة جميع البيانات والمعلومات السابقة يتم الضغط علي استمرار.
- سيقوم الموقع بإرسال لك رمز تأكيدي علي هاتفك لتقوم بكتابته مرة أخري علي الموقع. الضغط علي تأكيد.
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