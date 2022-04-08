كيفية الحصول على بطاقة دعم الوقود في عمان

تقدم الحكومة العمانية الكثير من المساعدات التي تقدمها لأبناء الوطن وذلك في ظل غلاء الأسعار التي يشهدها العالم وسلطنة عمان, وما بين هذه المساعدات هي مساعدات بطاقة دعم الوقود, ويتم الحصول علي بطاقة دعم الوقود لأبناء سلطنة عمان وفقاً للشروط الموضوعة من الحكومة في سلطنة عمان, ويهدف تقديم مساعدات دعم الوقود إلي مساعدة الحكومة العمانية المواطنين في الحياة المعيشية لهم في الوقت التي ارتفعت فيه أسعار استهلاك أنواع الوقود المختلفة في الكثير من دول العالم وفي سلطنة عمان بالأخص.

شروط التقدم للحصول علي دعم بطاقة الوقود بسلطنة عمان

قامت الحكومة بسلطنة عمان بوضع مخطط به الشروط التي يتم قبول الأشخاص المتقدمين للحصول علي بطاقة دعم الوقود.

أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. من توجه إليه هذا الدعم الأشخاص الذين يملكون مركبة أو قارب صيد. أعلي قيمة للدخل الذي يجب أن لا يتجاوزه الشخص للحصول علي دعم بطاقة الوقود هو تسعمائة وخمسين ريال عماني. يتم تقديم الدعم عبر بطاقة دعم الوقود لبنزين 91 فقط.

خطوات الحصول علي دعم الوقود من حكومة سلطنة عمان

يمكن أن يقوم كل من ينطبق عليه شروط الحصول علي دعم الوقود المقدم من الحكومة بسلطنة العمانية علي وقود 91 لأصحاب المركبات والمراكب الصيد التسجيل في هذا الدعم, وخطوات التسجيل في الدعم.