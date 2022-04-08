نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أرقام اتصال” مؤسسة محمد بن راشد mbrch.gov.ae شروط تقديم طلب مساعدة في المقال التالي
مؤسسة محمد بن راشد mbrch.gov.ae الخيرية لتقديم المساعدات لكل محتاج من ابناء دولة الإمارات أو المقيمين فيها من غير الجنسية الإماراتية، حيث تقوم المؤسسة مع اقبال الشهر الكريم بتقديم الدعم غير المحدود في عدد من المجالات الملية والعلاجية وبناء وترميم المنازل كما يتم تقديم بطاقات شرائية وغيرها من المساعدات والتي يتم تحديدها حسب الحاجة وكذلك حسب تقديم الوثائق الثبوتية بالاحتياج غليها.
“أرقام اتصال” مؤسسة محمد بن راشد mbrch.gov.ae شروط تقديم طلب مساعدة
ضمن المؤسسات الخيرية والإنسانية في العديد من الدول العربية تتميز مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية بتقديم الدعم المطلوب للإماراتيين وغيرهم من المقيمين على الأراضي الإماراتية، وذلك الدعم غير المحدود يجب أن يقترن بوسائل يتم اتباعها وشروط لضمان الحصول على هذا الدعم والذي يبدا بتقديم قسائم شراء وينتهي بتقديم أموال و ترميم منازل والمساعدات العلاجية كذلك، ويأتي ضمن أبواب الخير التي يفتحها ابناء زايد لجميع طالبي العون والمحتاجين من جميع الأنحاء ولذلك أطلق عليهم أصحاب الايادي البيضاء.
كيف يكون من حقي التقديم لطلب المساعدة من الجمعية الإنسانية
- يكون من حق رب الاسرة فقط تقديم هذا الطلب.
- يتم الحصول على المساعدة، بعد استكمال الخطوات والوثائق، ولا يتم الحصول عليها نهائيا إذا لم يتم استكمال الوثائق والتقديم الرسمي عبر رابط المؤسسة.
- يقوم بتقديم بطاقة الهوية، سارية، أو بطاقة الإقامة للوافدي على أن تكون سارية هي الأخرى.
- يتم تقديم سبل التواصل مع صاحب الطلب، رقم الهاتف النقال.
- تقوم المؤسسة بالرد على الطلبات في خلال أسبوعين.
الوثائق التي يجب تقديمها عند طلب المساعدة
- يتم إرفاق صورة الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.
- وأيضا يتم تقديم وثيقة تبين الحالة الاجتماعية.
- يتم تقديم جواز لسفر لغير الإماراتيين أو صورة لجواز جميع أفراد الاسرة.
- بيان الحالة المالية.
- يتم تقديم وثيقة الزواج كذلك.
خطوات طلب مساعدة من جمعية محمد بن راشد
تقم المؤسسة بتقديم مساعدات مالية أو علاجية وتقدم بطاقات شرائية أيضا للحصول على السلع، ويتم تقديم العلاج، بينما لا يتم احتساب عمليات الولادة أو التجميل ضمن مساعدات الجمعية، ويتم تقديم الطلب بالخطوات التالية:
- يتم الدخول على الرابط الرسمي للمؤسسة بن راشد الإنسانية.
- يقوم المستخدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية بالصفحة.
- يتم اختيار خيار “طلب مساعدة”.
- يقوم باستكمال استمارة الطلب ويتم مليء جميع البيانات وارفاق المستندات والوثائق.
- يجب الموافقة على شروط تقديم الدعم.
- يتم “تقديم الطلب”.
- يمكن الاتصال على رقم 97144233444.
- رقم التواصل عن طريق رقم الفاكس 97143687777.
- ويتم إرسال الطلبات أيضا على البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة [email protected]
- مواعيد التقديم من الساعة 7:30 صباحا وحتى 2:30 مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “أرقام اتصال” مؤسسة محمد بن راشد mbrch.gov.ae شروط تقديم طلب مساعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.