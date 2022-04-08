مؤسسة محمد بن راشد mbrch.gov.ae الخيرية لتقديم المساعدات لكل محتاج من ابناء دولة الإمارات أو المقيمين فيها من غير الجنسية الإماراتية، حيث تقوم المؤسسة مع اقبال الشهر الكريم بتقديم الدعم غير المحدود في عدد من المجالات الملية والعلاجية وبناء وترميم المنازل كما يتم تقديم بطاقات شرائية وغيرها من المساعدات والتي يتم تحديدها حسب الحاجة وكذلك حسب تقديم الوثائق الثبوتية بالاحتياج غليها.

“أرقام اتصال” مؤسسة محمد بن راشد mbrch.gov.ae شروط تقديم طلب مساعدة

ضمن المؤسسات الخيرية والإنسانية في العديد من الدول العربية تتميز مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية بتقديم الدعم المطلوب للإماراتيين وغيرهم من المقيمين على الأراضي الإماراتية، وذلك الدعم غير المحدود يجب أن يقترن بوسائل يتم اتباعها وشروط لضمان الحصول على هذا الدعم والذي يبدا بتقديم قسائم شراء وينتهي بتقديم أموال و ترميم منازل والمساعدات العلاجية كذلك، ويأتي ضمن أبواب الخير التي يفتحها ابناء زايد لجميع طالبي العون والمحتاجين من جميع الأنحاء ولذلك أطلق عليهم أصحاب الايادي البيضاء.

كيف يكون من حقي التقديم لطلب المساعدة من الجمعية الإنسانية

يكون من حق رب الاسرة فقط تقديم هذا الطلب.

يتم الحصول على المساعدة، بعد استكمال الخطوات والوثائق، ولا يتم الحصول عليها نهائيا إذا لم يتم استكمال الوثائق والتقديم الرسمي عبر رابط المؤسسة.

يقوم بتقديم بطاقة الهوية، سارية، أو بطاقة الإقامة للوافدي على أن تكون سارية هي الأخرى.

يتم تقديم سبل التواصل مع صاحب الطلب، رقم الهاتف النقال.

تقوم المؤسسة بالرد على الطلبات في خلال أسبوعين.

الوثائق التي يجب تقديمها عند طلب المساعدة

يتم إرفاق صورة الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

وأيضا يتم تقديم وثيقة تبين الحالة الاجتماعية.

يتم تقديم جواز لسفر لغير الإماراتيين أو صورة لجواز جميع أفراد الاسرة.

بيان الحالة المالية.

يتم تقديم وثيقة الزواج كذلك.

خطوات طلب مساعدة من جمعية محمد بن راشد

تقم المؤسسة بتقديم مساعدات مالية أو علاجية وتقدم بطاقات شرائية أيضا للحصول على السلع، ويتم تقديم العلاج، بينما لا يتم احتساب عمليات الولادة أو التجميل ضمن مساعدات الجمعية، ويتم تقديم الطلب بالخطوات التالية: