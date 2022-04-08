“احصل عليها الآن” رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 جميع المدارس

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رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط epedu.gov.iq حيث تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت من قبل العديد من الطلاب وكذلك أولياء الأمور للتعرف على نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في العراق، وهي النتائج التي يرغب الطلاب في الاطلاع عليها للاطمئنان بعدما تم الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الأيام الأخيرة، حيث بدأت عملية تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب لجميع المحافظات على الفور، حيث تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالحصول على النتائج تمهيدا لطرحها، وإليكم من خلال هذه السطور رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط epedu.gov.iq في العراق.
رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط epedu.gov.iq
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات تمر في هذا التوقيت بالمرحلة الأخيرة لها، وذلك بعدما أوشكت مراكز ولجان التصحيح على الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، حيث يتم رصد النتائج تمهيدا لطرح النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسب نجاح الطلاب قد جاءت على نحو مرتفع هذا العام، ومن المقرر أن يتم الاستعلام إلكترونيا عن نتائج الطلاب الصف الثالث المتوسط الخارجي من خلال المواقع الإلكترونية التي قد تم تفعيلها من قبل الوزارة، حيث يتم طرح النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى موقع نتائجنا الإلكتروني التابع للوزارة والمخصص لطرح نتائج الطلاب بشكل إلكتروني.
رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022
وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص لكي يتم الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022، ليتم الحصول على النتيجة بالرقم الامتحاني مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني الخاص بطرح جميع نتائج الطلاب، على أن يتم الحصول على النتيجة من خلال اتباع ما يلي مباشرة.
- أولا يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الخاص بطرح نتائج الطلاب إلكترونيا مباشرة.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية عبر الموقع ومن ثم اختيار الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق.
- اختيار الاستعلام من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكلٍ صحيح ومن ثم اختيار أيقونة الحصول على النتيجة.
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