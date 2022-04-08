بريطانيا ترحب بتشكيل مجلس قيادة رئاسى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - رحبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، تشكيل مجلس قيادة رئاسى يضم ممثلين عن مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.





وأعربت تروس، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية، عن ترحيبها بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار؛ لدعم الاقتصاد اليمنى، داعية جميع الأطراف اليمنية للعمل مع المبعوث الأممى نحو مفاوضات سياسية من أجل السلام. وأعلن الرئيس اليمنى السابق عبدربه منصور هادى، أمس، إنشاء مجلس قيادة رئاسى لإدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد ونقل صلاحياته إليه وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

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