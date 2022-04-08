الجيش الأوكرانى: روسيا أكملت انسحابها من منطقة سومى شمالى البلاد

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم عن بيان لهيئة الأركان العامة الأوكرانية جاء فيه أن الروس "سحبوا قواتهم بالكامل من منطقة سومى إلى روسيا الاتحادية".

وأضافت قناة "سى إن إن" أن الجيش الروسى أعلن فى وقت سابق اليوم انسحابه من شمال أوكرانيا وحول كييف لتركيز الجهود فى منطقة دونباس الشرقية.