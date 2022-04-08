لافروف: مستعدون لدعم مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأرمينى أرارات ميرزويان، بالعاصمة موسكو، إن "روسيا مستعدة للمساعدة فى العمل الذى بدأ بين يريفان وباكو؛ فيما يتعلق بتهيئة الظروف لعقد معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان"، لافتا إلى أنه اتفق مع نظيره الأرمينى على تنفيذ الاتفاقات الثلاثية حول التسوية بين البلدين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات مع أرمينيا فى مختلف القضايا، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين موسكو ويريفان تشمل جميع القطاعات.
من جهته، قال وزير الخارجية الأرمينى أرارات ميرزويان، "إن روسيا لعبت دورا هاما فى وقف الهجوم الأذربيجانى على منطقة قرة باغ"، معربا عن أمله فى أن تواصل قوات حفظ السلام الروسية ضمان أمن وسلامة شعب قرة باغ.
وأضاف ميرزويان، أنه تم توقيع خطة للتعاون الدبلوماسى بين موسكو ويريفان للسنتين المقبلتين، متمنيًا تطور العلاقات الثنائية التى تحمل طابع الصداقة والشراكة الاستراتيجية.
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