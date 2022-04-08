روسيا تطرد اثنين من موظفى سفارة بلغاريا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية الروسية فى بيان، اليوم الجمعة، أنها استدعت القائم بأعمال السفارة البلغارية فى موسكو وسلمته مذكرة تتضمن إعلان اثنين من موظفى السفارة شخصيتين غير مرغوب فيهما.

وأضاف البيان "يأتى هذا الإجراء ردا على اتخاذ الجانب البلغارى فى مارس الماضى قرارا غير مبرر بإعلان دبلوماسيين اثنين من طاقم السفارة الروسية فى صوفيا شخصيتين غير مرغوب فيهما".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ومعظم الدول الأعضاء فيه وكذلك اليابان قد قرروا فى الأسابيع الأخيرة ترحيل نحو 300 دبلوماسى روسى إجمالا من أرضيهم على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.