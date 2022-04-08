وأضاف البيان "يأتى هذا الإجراء ردا على اتخاذ الجانب البلغارى فى مارس الماضى قرارا غير مبرر بإعلان دبلوماسيين اثنين من طاقم السفارة الروسية فى صوفيا شخصيتين غير مرغوب فيهما".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ومعظم الدول الأعضاء فيه وكذلك اليابان قد قرروا فى الأسابيع الأخيرة ترحيل نحو 300 دبلوماسى روسى إجمالا من أرضيهم على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تطرد اثنين من موظفى سفارة بلغاريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.