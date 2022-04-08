العراق: تحذير أمنى من استهداف إرهابى لعدة مناطق فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر فى تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية، "إنه توفرت معلومات عن نية عصابات داعش فى بغداد تنفيذ عمليات إرهابية ما تسمى بـ "غزوة" تستهدف مناطق الباب الشرقى ومنطقة بغداد الجديدة والكرادة بالإضافة إلى المناطق التى تشهد اكتظاظاً وزخماً؛ وذلك بواسطة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة أو من خلال قيادة أحدهم سيارة مفخخة خلال الأيام المقبلة".

وأشار المصدر إلى أن الإرهابيين سيأتون من محافظة صلاح الدين إلى العاصمة بغداد.