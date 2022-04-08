نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب قرض من التسهيلات الأردن وطريقة الحسبة إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب قرض من التسهيلات الأردن يعتبر من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها عن طريق شركة التسهيلات المصنفة على أنها من الشركات الرائدة في مجال القروض والتمويل في الوقت الراهن، ويلجأ إليها العديد من العملاء لكونها تتبع البنك الاستثماري في الأردن، ويمكن التقديم على تسهيلات الأفراد إلكترونيًا ولكن بعد أن يتم اختيار نوع القرض، وفي إطار الخدمات المقدمة من الشركة، قد تم تقديم حسبة القرض التسهيلات 2022.

طلب قرض من التسهيلات الأردن

هناك أنواع عديدة من القروض التي قامت شركة التسهيلات بتقديمها مؤخرًا للأفراد، ومن بينها القروض الشخصية، بالإضافة إلى تقديم قروض تمويل السيارات من التسهيلات الأردن والقروض العقارية الخاصة بالأراضي أو المنازل وكذلك الأمر لصالح الشقة السكنية في أنحاء متفرقة من الدولة.

وحرصًا من الشركة على استقطاب المزيد من العملاء قامت بالإعلان عن طريقة تقديم طلب قرض من التسهيلات الأردن وما هي أبرز البيانات والأوراق والمستندات المطلوبة أيضًا، والذي سيكون كما يلي:

قم زيارة موقع تسهيلات الأفراد الإلكتروني.

النقر على أحد القروض المتوفرة أمامك.

عقب وقوع الاختيار اطلع على المميزات والشروط والأحكام أيضًا.

انقر على تبويب تقديم بطلبك الآن عبر تسهيلات الأفراد.

قم بكتابة الاسم رباعي ورقم الهاتف الشخصي.

كتابة رقم المنزل، والمحافظة ونوع القرض.

ثم كتابة عنوان البريد الإلكتروني.

النقر على خيار إرسال.

ستصل الرسالة إلى الشركة، ومن ثم ينبغي الانتظار حتى يتم متابعة طلبك للتأكد من تطابق الشروط والأحكام عليك، وسيتم التواصل معك.

رقم تسهيلات القروض

تستطيع التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال التواصل مع شركة التسهيلات بالأردن من خلال التواصل مع كافة الوسائل المطروحة عن طريق الشركة، ومن بينها ما يلي:

الاتصال هاتفيًا على رقم 0096265671720 من خلال جميع الهواتف، ودعت الشركة أيضًا إلى ضرورة التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني للشركة وذلك من خلال إرسال رسالة إلكتروني عبر [email protected] .

ويمكن الدخول إلى موقع الشركة أيضًا لمعرفة كافة التفاصيل الأخرى كما أن التواصل عبر الهاتف مفيد في الحصول على معلومات عن دفعات التمويل المقدمة إلى كافة المستحقين للقروض الشخصية والعقارية والسيارات أيضًا.