نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر توضح كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية منصة أبشر الإلكترونية في عام 2010م، لتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، فيما أوضحت المنصة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا، للتسهيل على أصحاب المركبات بدلا من الذهاب إلى المكاتب المرورية وخسارة الوقت والجهد.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

ووفقًا لمنصة أبشر الإلكترونية، فإنه من الممكن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا، إذ يدخل صاحب المركبة إلى منصة أبشر ويختار استعلامات من تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

بكل سهولة يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة أبشرhttps://t.co/Qs5n5PEPGe#أسهل_أسرع pic.twitter.com/Mv4RAs97D0 — أبشر (@Absher) بكل سهولة يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة أبشرhttps://t.co/Qs5n5PEPGe#أسهل_أسرع pic.twitter.com/Mv4RAs97D0 — أبشر (@Absher) March 24, 2022

خدمات منصة أبشر وعدد المستفيدين

وتجاوزت الخدمات المقدمة من منصة أبشر الإلكترونية 330 خدمة آمنة خلال العام الماضي، كما استطاعت الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة في المملكة، فيما نفذ المستفيدون من من المنصة، وعدد يتجاوز 23 مليونًا، أكثر من 85 مليون عملية خدمية، وأكثر من 271 مليون عملية استعلامية، وتمكن الدعم الفني للمنصة من استقبال أكثر من 1.5 مليون مكالمة على مدى العام.

وسجّل الدخول إلى المنصة أكثر من 1.5 مليار عملية، وأكثر من 50 مليون عملية تسجيل دخول إلى أبشر أعمال، وأكثر من 1.3 مليون عملية تسجيل دخول إلى أبشر حكومة، فيما تمكن القائمون على المنصة من إطلاق 36 خدمة جديدة، كما تمكنوا من التوسع في تقديم خدمة المجيب الآلي “مسرور” للمستفيدين.

وأطلقت المنصة دليل أبشر أفراد التفاعلي، الذي قدّم شروحات لأكثر من 300 خدمة، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر، ومن أبرز الخدمات التي أطلقت في 2021، مزاد اللوحات الإلكتروني، والمحفظة الرقمية التي تحتوي أكثر من 25 مليون هوية رقمية.

وقلّلت منصة أبشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 مليار طن متري، وهو ما وفر أكثر من 17.3 مليار ريال سعودي كنتيجة مباشرة لتنفيذ الخدمات الإلكترونية، كما حافظت على أكثر من 34 ألف شجرة وتوفير أكثر من 599 مليون ورقة.

الرقم المجاني الموحد لمنصة أبشر الإلكترونية

أتاحت وزارة الداخلية السّعودية رقمًا مجانيًّا موحدًا، وهو 920020405، ليتواصل من خلاله أصحاب المركبات على موظفي الدعم الفني، ومراجعة الموظفين والاستفسار عن الخدمات العديدة التي توفرها المنصة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب المرور المنتشرة في المملكة.