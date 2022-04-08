نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايلي تقسيط ايفون أهم العروض وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة موبايلي تقسيط ايفون تعد من أهم الخدمات المتوفرة من قبل شركة موبايلي والتي تسعى جاهدة في توفير كافة احتياجات العملاء، ويتاح تقسيط جوالات من شركة موبايلي للعملاء في حالة توافر شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 ولذا يتساءل العديد من الافراد كيف أقسط جوال من موبايلي لمعرفة هل يتاح له التقسيط من عدمه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موبايلي تقسيط ايفون.

موبايلي تقسيط ايفون

من خلال موبايلي تقسيط ايفون يستطيع عملاء الشركة الحصول على أجهزة ايفون المفضلة لديهم ومن أفضل تلك الأجهزة ايفون 11 برو موبايلي تقسيط وكذلك يمكن الحصول على ايفون 13 بناء على شروط تقسيط موبايلي ايفون 13 التي تم وضعها من قبل الشركة والتي تتمثل فيما يلي:

شروط تقسيط موبايلي ايفون

أعلنت الشركة عن توافر خاصية تقسيط أجهزة ايفون من خلال أكثر من باقة ضمن باقات مفوتر وتختلف كذلك قيمة القسط من جوال لآخر مع ضرورة توافر الشروط التالية:

وجود خط موبايلي باسم مسجل لدى الشركة وإلا يكون مستحق عليه أية فواتير.

لا يتم الاستفادة من عرض الجوال بالتقسيط إلا بعد تأكد الشركة من أهلية العميل عن طريق سمة.

يجب ألا يكون لدى المستخدم أي خطة تقسيط مفعلة حاليًا لدى الشركة.

تعهد العميل بسداد الأقساط في الموعد المحدد لها، ويتم ذلك من خلال توقيع عقد بينه وبين الشركة.

يتم تحميل العميل كامل قيمة الجهاز المتبقية وكذلك قيمة الضرائب وقت العدول عن خطة التقسيط.

ايفون 13 موبايلي تقسيط

يمكن للعملاء راغبي امتلاك أجهزة الايفون من شركة موبايلي المرور بما يلي:

التوجه إلى موقع شركة موبايلي الرسمي.

الدخول إلى متجر الجوالات التابع للشركة.

تحديد جوال ايفون 13 ضمن الخيارات المتاحة.

اختيار لون الجهاز وكذلك المساحة المفضلة.

إتباع تعليمات الموقع ومن ثم إتمام عملية الشراء.

تقوم باختيار الطريقة المفضلة للتقسيط ومدته.

أجهزة موبايلي تقسيط

لم تقتصر الشركة على طرح أجهزة ايفون فقط للتقسيط بل أنها قامت بعرض عدد كبير من الجوالات الأخرى تلبية لرغبة عملائها على اختلاف فئات الباقات المشتركين بها ومن أشهر تلك الأجهزة: