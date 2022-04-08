تمويل شخصي 5000 ريال في دقائق من منصة سلفة الإلكترونية دون الحاجة إلى تحويل الراتب

حتى وقتنا هذا تستمر عمليات البحث في ازدياد يومياً للبحث عن التمويلات السريعة في دقائق معدودة، فقد أعلنت منصة سلفة عن توفير خدمة الحصول على تمويل شخصي سريع من خلال الرابط الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية، حيث يمكن الاستفادة من هذا التمويل الشخصي لكل من الأشخاص المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتتميز تمويل منصة سلفة بإنه يتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن للمتقدم الحصول عليه والاستفادة منها دون الحاجة إلى تحويل الراتب، وبعد النظر إلى العديد من التساؤلات الموجه إلى المنصة عبر صفحة تويتر أو من خلال المستفيدين، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من المقيمين والأشخاص المواطنين كيفية التسجيل للحصول على تمويل شخصي سريع قيمته 5000 ريال سعودي بالخطوات ومميزات تمويل منصة سلفة 1443 التي يمكن الاستفادة منها.

تمويل شخصي من منصة سلفة 1443:

يعتمد الحصول على تمويل من سلفة الإلكترونية على تقنية مالية عالية تواكب التطور التكنولوجي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030، حيث يتمكن الفرد بالحصول على التمويل من خلال اتباع إجراءات سهلة وبسيطة وسريعة خلال دقائق يتم إيداع المبلغ المستحق في الحساب البنكي، ويصل قيمة تمويل منصة سلفة بحد أقصى إلى 5000 ريال سعودي، والهدف من تمويل شخصي من سلفة هو سد احتياجات الفرد والأسرة من خلال سداد الديون، أو تحسين المنزل أو إصلاح السيارة أو لشراء الضروريات، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية الحصول على التمويل بالخطوات.

كيفية الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة في دقائق بالخطوات:

الدخول على الربط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية. في حالة التسجيل لأول مرة يقوم المرء بالضغط على ايقونة انشئ حساب جديد أو من خلال اختيار ايقونة طلب التمويل يقوم المستفيد بكتابة البيانات المطلوب إدخالها بشكل صحيح وهي (رقم الهوية الوطنية – رقم الجوال – البريد الإلكتروني – كلمة المرور). ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على أيقونة استكمال التسجيل أما في حالة أن المتقدم لديه حساب يقوم بإدخال رقم الهوية وكتابة كلمة المرور بشكل صحيح الضغط على أيقونة تسجيل الدخول بعد ذلك يقوم الشخص المستفيد بتحديد قيمة التمويل لاذي يرغب في الحصول عليه كحد أقصى 5000 ريال سعودي تحديد الفترة التي يتم من خلالها السداد عبر التقسيط بما يتناسب مع دخل الشخص المتقدم.

مميزات تمويل منصة سلفة: