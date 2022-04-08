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عمر شويل - جدة إن الزكاة تعد الركيزة الأساسية للدين الإسلامي، وهي واجبة على جميع المسلمين، حيث أنه لابد من دفع أموال الزكاة، وبإمكان المسلم أن يعرف قدر الزكاة التي عليه أن يدفعها عبر القيام بالعملية الحسابية البسيطة، فالكثيريون يرغبون في إخراج زكاة في رمضان وغيره، ولذلك فإننا عبر هذا المقال خصصنا لكم معلومات كاملة عن كيفية حساب زكاة المال بالريال السعودي 2022.

كيفية حساب زكاة المال بالريال السعودي 2022

إن الحساب الخاص بزكاة المال بعملة الريال السعودي تكون عبارة ضرب المبلغ الخاص بالزكاة بالنسبة المحددة وهو 0.025، حيث أن المعروف بالدين الإسلامي بأن الزكاة تقدر عند بلوغ النصاب ربع العشر أي حوالي اثنين ونصف بالمئة من القيمة الخاصة بالمال المستوجب ان يتم دفع الزكاة عنه.

أما عن الطريقة لحساب زكاة المال فتكون عبر العملية البسيطة وهي أن يتم ضرب المبلغ الذي يجب للزكاة بالنسبة المحددة للزكاة، فإن كان مثلاً الشخص لديه 100000 ريال سعودي يكون الحساب 100000× 0.025= 2500، فهو قيمة الزكاة المفروضة على المائة ألف ريالاً سعودياً، أي 2500 ريال والمبلغ المتبقي يكون 97,500.

حاسبة الزكاة

إن الحاسبة الخاصة بزكاة المال تعد حاسب رقمية عبرها يكون باستطاعتك أن تعرف المقدار الذي يجب لدفع المال، سواء كان هذا المبلغ نقدي أو بقيمة الذهب، فالحاسبة تكون للأشخاص الذين يريدون الاستفسار عن القيمة الخاصة بالزكاة ومعرفة ما يجب عليهم دفعه منها، بالشكل السهل البسيط دون أن يتعبوا في أي شيء، كما أنها تقدم لكم أيضاً قيمة المال المدخر بعد دفع الزكاة منه بمنتهى البساطة والسهولة.

نصاب الزكاة

إن الشرع الإسلامي قد وضع ضوابط متعددة تتعلق بالزكاة، وهو أمر هام لابد من الأخذ به عند بلوغ نصاب زكاة المال، حيث أننا نحدد لكم مقدار المال الذي قد وصل له الشخص، وعليك أن تدفع الزكاة عند وصول النصاب للمال، وذلك لأن النصاب يكون بمرور عام كامل، وإذا ما تم حسابه بالذهب يكون 85 جرام من عيار 21 قيراط.

وبكل بلد إسلامية توجد الجهة الرسمية التي تحدد النصاب الخاص بالزكاة وبإمكان الشخص يستفسر من تلك الجهة حتى يعرف نصاب زكاة المال الخاصة به وفقاً لهذا الأمر يحدد القيمة للزكاة المفروضة دون أن يزيد عليها أو ينقص شيء، فالجهة تعلم جيداً معايير حساب الزكاة وتحدد المبلغ على هذا الأساس.