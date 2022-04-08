نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد بدون برامج في خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز ، لعبة gta للاندرويد هي لعبة من ألعاب العوالم المفتوحة الأكشن وهي عبارة عن مغامرة تم وضعها من قِبَل شركة روك ليدز وذلك تزامناً مع روك الشمالية والتي تم نشرها من قِبَل شركة روك الألعاب. اللعبة تم صدورها في 24 أكتوبر عام 2005 لألعاب البلاي ستيشن المحمولة، كما أن اللعبة هي الإصدار التاسع في سلسلة الألعاب الشهيرة من سرقة السيارات لعبة gta كما أن سلسلة الألعاب تلك لاقت هجوماً كبيراً وللمزيد من المعلومات حول اللعبة تابعونا في السطور القليلة القادمة.

جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز

سبق نشر لعبة سرقة السيارات الكبرى التي هي لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. ويليها لعبة Grand Theft Auto: Vice city. تم نشر اللعبة وتوزيعها بواسطة شركة كابوم. وكان قد تم الإفراج عنها في بلاي ستيشن 3 وذلك عبر شبكة بلاي ستيشن في تاريخ 2 نيسان 2013 ومن بعدها بدأت الطفرة الكبيرة في عالم الألعاب.

بحسب وصف موقع روك ستار جيمز. أن هناك الملايين من القصص في جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز. والقصة المختارة ستغير كل القصص. عندما تم إجبار شخص عاقل وحكيم “توني كيبرياني” والآن هو عاد ليصلح كل الأوضاع. الألعاب لها طريقة لعب متبعة. وبالنسبة لتلك اللعبة فطريقة اللعب المتبعة لها تتشابه مع نسختها في الكمبيوتر. وذلك من حيث قصة اللعبة في كل مستوى من لعبة gta 5 للاندرويد.

مميزات جراند ثفت أوتو 5

الكثيرون قد يتسائلوا ما هو المميز في لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories وهذا هو حقهم بالطبع وفي تلك الفقرة سنعدد لكم مميزات اللعبة الكثيرة منها :-

رسوميات اللعبة المحسنة فهي تتميز برسوميات عالية الجودة لذلك تحتاج إلى جوال به وحدة رسوميات عالية.

كذلك شخصيات اللعبة المتنوعة وتعدد الأسلحة القوية فهي تتميز باحتوائها على العديد من الشخصيات في جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز .

. بيئات اللعبة مختلفة.وتختلف عبر المراحل لذلك تحتاج اللعبة إلى جوال حديث بذاكرة لا تقل عن 5 جيجا.

البيئات متباينة فبعضها تكون تحت أمطار قاسية والأخرى في وسط المدينة أو المنحدرات في لعبة جراند ثفت أوتو 5.

كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories

وأخيراً قد وصلنا إلى الفقرة التي تريدون جميعاً الوصول إليها وهي تحميل لعبة gta 5 للاندرويد وفي تلك الفقرة لن نطيل عليكم فها هي الطريقة :

يجب أن نقوم بالإتصال Connect لشبكة الواي فاي الخاصة بالجوال.

ثم القيام بفتح متجر الألعاب “جوجل بلاي” أو إذا كان جوالك IOS فيمكنك فتح أبل ستور.

البحث عن لعبة جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز .

. ستظهر لك الصفحة الرسمية للعبة ومنها يمكنك تثبيتها بكل سهولة.

ثم بعد ذلك يمكنك الانتظار قليلاً حتى يتم تحميل ثم تثبيت اللعبة.

كما يُفضل أن بتم ربط اللعبة بحسابك على فيسبوك

حيث أن ذلك يعتبر من أفضل طرق الاستمتاع باللعبة بالإضافة لحفظ التقدم في اللعبة.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن تكون معلوماتنا قد حظيت على إعجابكم رواد موقع ثقفني ونتمنى لكم صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً.