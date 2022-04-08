البنك المركزي السعودي يعلن عن إيقاف فتح الحسابات البنكية أونلاين حتي إشعار آخر

البنك المركزي السعودي قد قام اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر أبريل 2022 ميلادية من الإعلان عن وقف فتح أي حسابات بنكية أونلاين ومبالغ التحويلات البنكية اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية، كما قام البنك بتوجيه أوامر لجميع البنوك بمنع فتح أي حسابات للأفراد أو المؤسسات عن طريق الإنترنت، وأنه في حالة رغبة العميل في فتح حساب بنكي يجب علية فقط التوجه إلي أقرب فرع للبنك لفتح الحساب الذي يرغب به.

البنك المركزي السعودي يعلن عن بعض التوجيهات

من خلال المقال يمكننا التعرف علي شروط فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار SAIB، قد قام البنك بالعمل علي طرح بعض من التوجيهات والإجراءات الهامة التي تهدف إلي حماية جميع عملاء البنوك من عمليات الاحتيال التي تزداد في الوقت الحالي، أما عن تلك التوجيهات التي تم توجيهها إلي جميع البنوك فهي كالتالي:

في خلال الفترة الحالية سوف يتم وقف جميع عمليات فتح أي حسابات بنكية أونلاين حتي إشعار آخر.

علي العملاء الراغبين في فتح حساب بنكي التوجه بشكل مباشر إلي فروع البنك لفتح الحساب.

لن يتم بالسماح بتحويل يومي إلكتروني عن مبلغ يصل بحد أقصي عن 60 ألف ريال سعودي.

الحوالات السريعة بين البنوك سوف تظل في البنك لمدة ساعتين في البنك الذي تم التحويل إليه.

أما عن جميع الحوالات الدولية سوف تظل في المصرف المحول إليه حتي 24 ساعة كحد أقصي.

يجب الحفاظ عل سرية البيانات الخاصة بحسابكم وأموالكم وتوخي الحذر وعدم الاتصال باى أرقام هواتف ترسل إليكم ” رسائل نصية”.

لا بد من التأكد من موثوقيه المواقع الالكترونية التي يتم التعامل معها.

البنك المركزي السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أفضل القروض الشخصية من البنك السعودي الأهلي، وبعد هذه التوجيهات المشددة قام بها البنك بعد تقديم الشكاوى الكثيرة والمتعددة بشأن زيادة الاحتيال الالكتروني في الوقت الحالي، حيث تستهدف عمليات الاحتيال عملاء البنوك بطرق مختلفه، حيث يمكن للمحتال خداع العميل بانه يتعامل مع جهه رسمية ويتم استدراجهم للحصول علي بياناتهم الشخصية حتي يتمكنوا من الحصول علي الأموال الخاصة بالعميل، لذا وجب التوجية والتنبيه علي العملاء علي الحرص علي البيانات الخاصة به.