كم المكرمة الملكية للضمان بالريال السعودي والمطالبات برفع القيمة المصروفة من خادم الحرمين الشريفين في العامين الماضيين لترتفع في هذا العام، حيث تصدر هاشتاجات تويتر مطالبات بنزول المبالغ المقتطعة من الملك سلمان في حسابات المستفيدين المصرفية ومطالبات أيضا برفع قيمة المكرمة هذا العام للفرد والاسرة حسب مقتضيات المعيشة.

“كم المكرمة الملكية للضمان” توقعات ميعاد صرف المكرمة الملكية وكيفية الاستعلام

يقوم خادم الحرمين الشريفين بالموافقة بشكل شخصي على أية زيادات في المبالغ التي تودع لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث صدرت رواتب الضمان المطور بأمر ملكي من الملك سلمان بضرورة تطوير المنظومة الاجتماعية لشمولها لأعداد أكبر من مواطني الشعب من أصحاب الحاجات والدخل المنخفض، وتأتي المكرمة الملكية هي الأخرى بأم ملكي مباشر من الملك سلمان يتم إيداعها في التوقيتات المناسبة والتي يجب ألا تتعارض مع مواعيد تسلم رواتب المشمولين بالضمان الاجتماعي.

مطالبات الشعب لخادم الحرمين الشريفين

قام مغردون على تويتر بإطلاق مطالبات برفع قيمة المعونة الملكية فضلا عن الإعلان عن موعد الإيداع، حيث يكون المواطن السعودي صاحب الدخ المنخفض صاحب الحاجات في ضغط من مصروفات المعيشة مقارنة بالدخل المنخفض وارتفاع أعداد أفراد الاسرة والواحدة، ولم يرد رد حتى الآن من الجهات العليا على مطالبات المغردين.

موعد نزول المكرمة الملكية في الحساب المصرفي (توقعات)

يتوقع بعض المتابعين أنها لن تكون متزامنة مع صرف راتب الضمان الذي يكون للمؤهلين بالمرحلة الخامسة في 13 ابريل 2022.

كما يترقب البعض الآخرين أن يتم صرف المكرمة مع صرف راتب الضمان المطور أو رواتب المتقاعدين في منتصف الشهر توفيرا للوقت والجهد.

بينما يرى آخرين أنها ستسلم في نهاية هذا الشهر مع رواتب التأهيل الشامل توفيرا للجهد على تلك الفئة خصوصا.

وأخيرا تم الموفقة على المكرمة الملكية في العام الماضي بالثامن من رمضان وتم صرفها في 13 رمضان ويتوقعوا أن يكون النظام هذا العام نفس الشيء.