تقديم وزارة الدفاع 1443 للنساء شروط التسجيل بوابة التجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa

تقديم وزارة الدفاع 1443 للنساء ، تم الإعلان من قبل وزارة الدفاع السعودية عن موعد بداية التسجيل والقبول في وظائف وزارة الدفاع نساء يوم التاسع من شهر رمضان 1443هـ الموافق ليوم الأحد 10 أبريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المملكة، حيث أتاحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية في مختلف أفرعها العديد من الوظائف الخاصة بالنساء في العديد من الرتب (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب) للالتحاق بالخدمة العسكرية لكل من تتوفر على المؤهلات العلمية الثانوية العامة والتجارية والصناعية، الدبلوم والبكالوريوس وشروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع 1443، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل على أهم المراحل التي يمكن من خلالها التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للفترة الثانية من العام 1443هـ.

تقديم وزارة الدفاع 1443 للنساء

أكدت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة السعودية إن عملية تقديم وزارة الدفاع 1443 للنساء ستتم وفق الموعد الزمني المحدد سابقا بداية من 2022/04/10 الموافق لـ09-09-1443هـ على مختلف الرتب من رتبة جندي إلى رقيب عبر رابط الموقع الإلكتروني الخاص القبول والتجنيد الموحد https://tajnid.mod.gov.sa من خلال اتباع خطوات بسيطة جاءت مبينة على النحو التالي:

الدخول إلى رابط وزارة الدفاع التجنيد الموحد

ثم أنشئ حساب جديد بالنقر على “تسجيل”.

كتابة جميع البيانات الشخصية ثم الضغط على عبارة تسجيل الدخول

ثم إدراج رمز التحقق المرسل إليك واضغط على عبارة “حفظ”

بعدها يتم الدخول من خلال العضوية الجديدة على موقع وزارة الدفاع من جديد

اضغطي على التقديم على الوظائف الموجودة في على الصفحة الرئيسية

اختيار الوظيفة المتوافقة مع تخصصك وتعبئة كافة حقول التقديم.

كذلك يجب إرفاق السيرة الذاتية والشهادات المطلوبة منك والنقر على تقديم على الوظائف.

اطلعي على الفيديو أدناه والي يوضح التقديم على وزارة الدفاع بوابة التجنيد الموحد 1443 شرح طريقة التسجيل في القوات المسلحة.

شروط القبول والتجنيد في وظائف وزارة الدفاع للنساء

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ كما يستثنى من هذا الشرط كل من نشأت مع والديها أثناء خدمته الدولة خارج المملكة.

حسنة السيرة والسلوك

حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

لائقة طبيا للخدمة في القوات المسلحة

ليست موظفة في أي جهة حكومية

السن يجب أن لا يقل عن واحد وعشرين عاما

طول القامة (155) سم مع وزن مثالي يتناسب مع الطول

المؤهل العلمي المطلوب للتقديم على الوظيفة العسكرية

لديها بطاقة هوية وطنية مستقلة.

غير متزوجة من رجل أجنبي

اجتياز جميع الاختبارات بنجاح

اجتياز المقابلة الشخصية.

توفر التخصص الفني حسب المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

أفرع القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع السعودية

القوات البرية الملكية السعودية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي القوات الجوية الملكية السعودية القوات البحرية الملكية السعودية قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة قيادة القوات المشتركة

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي شرحنا فيه بشكل مفصل ودقيق أهم الخطوات التي يمكن من خلالها التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443 للنساء كما بينا لكم شروط القبول والتسجيل التي وضعتها الوزارة سابقا.