عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022 الشروط والطريقة

عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022 من أهم العروض التي توفرها الشركة لعملائها لسد احتياجاتهم المتضمنة شراء أجهزة الجوالات الحديثة، حيث يتاح للعملاء من خلال عروض زين للجوالات أقساط إمكانية تقسيط جوالات زين آيفون 13 وغيرها العديد من الجوالات العالمية الأخرى، وتختلف إمكانية تقسيط الأجهزة حسب باقة الشباب الخاصة بالعميل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022.

عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022

عن طريق عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022 يتاح لكافة العملاء امتلاك جهازهم المفضل من الشركة على أن يلتزم العملاء بالشروط التالية:

كون المستخدم من عملاء زين أحد الشروط الأساسية للاستفادة من التقسيط.

سداد العميل لآخر ثلاثة فواتير مستحقه عليه، وكذلك يشترط تسوية كافة المستحقات على العميل.

يمكن التقسيط في حالة تأهل العميل ائتمانيًا للتقسيط.

توفير ما يثبت سداد العميل لكافة الأقساط في الموعد المحدد لها.

لابد أن يكون لدى العميل بطاقة ائتمانية تابعة لأي من البنوك المشاركة في التقسيط.

الجوال المقرر شرائه يجب أن تكون قيمته 1000 ريال أو أكثر.

عروض زين مفوتر مع جوال

قامت الشركة بتوفير عدد من العروض التي يمكن الاستفادة منها للجوالات بسعر الكاش ومنها:

جوال ايفون 12 برو ماكس في حالة اشتراك العميل بباقة شباب 399 يمكنه الحصول عليه بقسط شهري 624 ريال شاملًا لقيمة الباقة مع العلم أن التقسيط يكون بدون دفعة أولي.

جوال سامسونج إس 21 الترا يتاح لمشتركي باقات شباب 299 بإجمالي قيمة شهرية 474 غير شاملة لقيمة الضريبة، ولا يتحمل العميل سداد أي دفعات مقدمة للحصول على الجهاز.

هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الأجهزة والعروض الأخرى التي توفرها الشركة لعملائها، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع الشركة الرسمي.

طريقة تقسيط جوالات زين

ينبغي على العميل الراغب في شراء أجهزة الجوالات من زين المرور بالآتي: