روسيا تتهم الناتو بالقتال إلى جانب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة: "لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن حلف شمال الأطلسى، الذى ينفى مشاركته العلنية فى الصراع فى أوكرانيا، كان فى الواقع يقاتل منذ فترة طويلة إلى جانبها ضد روسيا".

وأضافت قائلة: "من خلال الاستمرار فى تزويد أوكرانيا بالأسلحة يتسبب الحلف فى إطالة أمد الصراع، ويدعم ثقة نظام كييف بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والقسوة تجاه المدنيين فى دونباس وجميع أنحاء أوكرانيا".