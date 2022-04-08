جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة: "لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن حلف شمال الأطلسى، الذى ينفى مشاركته العلنية فى الصراع فى أوكرانيا، كان فى الواقع يقاتل منذ فترة طويلة إلى جانبها ضد روسيا".
وأضافت قائلة: "من خلال الاستمرار فى تزويد أوكرانيا بالأسلحة يتسبب الحلف فى إطالة أمد الصراع، ويدعم ثقة نظام كييف بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والقسوة تجاه المدنيين فى دونباس وجميع أنحاء أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تتهم الناتو بالقتال إلى جانب أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.