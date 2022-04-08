الأردن: عودة سفراء السعودية والكويت واليمن للبنان لتعزيز العلاقات العربية

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن عودة السفراء للعاصمة اللبنانية بيروت، تعكس الحرص على تعزيز أواصر العلاقات العربية، مشيرًا على أهمية البيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء اللبنانى مؤخراً حول علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجى، ودور المبادرة الكويتية الخليجية لإنهاء الأزمة.
كما أكد على أن بلاده تدعم عودة العلاقات الخليجية اللبنانية إلى مسارها الطبيعى تعزيزاً للتضامن العربى والقضايا العربية، وخطوة هامة لدعم لبنان الشقيق ودوره.
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