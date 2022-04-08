بوريل: الاتحاد الأوروبى يعيد سفيره لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف

جدة - نرمين السيد - أعلن الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبى أعاد سفيره لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف، وذلك فى خطوة تؤكد تحسن الوضع الأمنى ​​هناك.





وقال بوريل، حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية: "إن عودة السفير ستساعد فى ضمان أن يعمل الاتحاد الأوروبى وحكومة أوكرانيا معا بشكل مباشر وعن كثب"، واصفا الأمر بأنه "مثير للإعجاب"، حيث أن الحكومة الأوكرانية كانت تعمل بكامل طاقتها فى ظل الظروف الصعبة للغاية. وتأتى تصريحات بوريل خلال زيارته إلى كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أجل إجراء محادثات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

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