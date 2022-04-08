رابط تقديم وظائف وزارة العدل 1443 السعودية “رجال ونساء” الشروط المطلوبة للتقديم moj.gov.sa

أصبح رابط تقديم وظائف وزارة العدل السعودية من أهم الروابط التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل الرجال والنساء من حملة الماجستير المملكة، بعد أن أعلنت وزارة العدل السعودية عن حاجتها لعدد من الوظائف على المرتبة الثامنة، للعمل في العاصمة الرياض وحددت الوزارة الشروط العامة للتقديم في الوظائف المتاحة تهدف الوزارة لاستقطاب أكفأ العناصر من الجنسين، وكانت بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع قد أعلنت عن بدأ التجنيد الموحد لعدد من الوظائف على رتب من جندي حتى رقيب، في إطار توفير فرص العمل أمام الشباب والنساء السعوديون المتميزين، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية التسجيل الإلكتروني على الوظائف المتاحة وشروط التسجيل.

رابط تقديم وظائف وزارة العدل السعودية

الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة moj.gov.sa .

. الضغط على أيقونة توظيف أسفل الصفحة الرئيسية.

أنقر على بوابة التوظيف ثم أقرأ الشروط العامة والأحكام جيداً وأضغط على الموافقة.

حدد الوظيفة المناسبة لمؤهلك العلمي وسجل البيانات الشخصية المطلوبة بعناية.

قم برفع المستندات والشهادات والخبرات المطلوبة.

أضغط على تأكيد وإرسال الطلب ثم قم بطابعة الطلب وأحتفظ برقم الطلب.

وظائف وزارة العدل السعودية 1443

وظيفة باحث قانوني : المؤهل المطلوب الماجستير في الشريعة، السياسة الشرعية، العدالة الجنائية. باحث قانوني : الماجستير في الحقوق، الأنظمة، السياسة الشرعية والأنظمة، قانون تجاري، قانون جنائي، القانون العام، القانون الخاص، القانون، القضاء العمالي، القضاء التجاري. محلل إحصاء : درجة الماجستير في الإحصاء. مصلح : درجة الماجستير في الأنظمة، الحقوق، خدمة أجتماعية مسار الأسرة والطفولة، اجتماع. محلل نظم معلومات : الماجستير في الذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات. محاسب : درجة الماجستير في المحاسبة ، الإدارة المالية، المحاسبة القضائية.

الشروط العامة للتسجيل في الوظائف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة.

في حالة أن المؤهل من خارج المملكة يجب أن يتم معادلته من قبل وزارة التعليم السعودية.

يلزم للمتقدمين أن يكون قد سبق لهه حضور أختبار القدرة المعرفية المحددة للجامعيين.

يشترط توفر أختبار كفايات المصلح المسجل الذي يعقده المركز الوطني للقياس كشرط لشغل وظيفة مصلح.

تقديم وظائف وزارة العدل السعودية

أعلنت الوزارة أنه بعد انتهاء مدة التسجيل الإلكتروني سوف يتم دراسة الطلب، ويتم اختيار العناصر المنطبق عليها الشروط من الجنسين “رجال/ نساء”، وستقوم الوزارة برفع النتيجة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في موعد أقصاه 1443/10/20 القادم.

موعد التسجيل في وطائف وزارة العدل

يبدأ التسجيل من يوم الأحد 2022/04/10 الموافق 1443/09/09 بداية من الساعة الثالثة مساءً، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 2022/04/14 الموافق 1443/10/13 الساعة الثالثة مساءً.