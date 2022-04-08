نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق فى جميع الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022، قام العديد الطلاب والطالبات في الفترة الأخيرة بتقدم للقبول الموازي في كافة التخصصات، ويذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية أوضحت قبول حوالي 22 ألف طالب وطالبة في كافة الأقسام التي تقدم لها مختلفي الطلاب، حيث أبدى عدد كبير من الطلاب والطالبات مؤخرًا اهتمامًا بالتقدم للقبول الموازي، حيث أنها من المراحل التي يتم من خلالها القبول والتحويل للجامعات العراقية، وتمت الإشارة إلى إمكانية الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في جميع الأقسام والتخصصات، حيث تم نشر نتائج القبول الموازي في العراق على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي ولذلك سنتعرف معكم على خطوات الاستعلام في السطور التالية.

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

بعد إعلان الوزارة بدء ظهور النتائج وتوافرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهم، حيث يتم حالياً رفع النتائج، فهناك رغبة لدى العديد من الطلاب والطالبات لمعرفة شروط القبول الموازي بجامعات العراق وهي كتالي:

ينبغي على الطالب الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3 كحد أدنى ليتم قبوله في الكليات الطبية، بالإضافة إلى احتياج الطالب إلى الحصول على إجمالي لا يقل عن 4 درجات كالحد الأدنى ليتم قبوله في كليات الهندسة، كما يجب أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى للقبول في كليات العلوم على مستوى كافة الجامعات العراقية، أما باقي الكليات والمعاهد في العراق فقد قررت الوزارة ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبولها.

خطوات الاستفسار عن نتيجة القبول الموازي

لكي يستفسر الطلاب إلكترونيًا عن نتائج قبولهم الموازي يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

من القائمة الرئيسية للموقع اختر نتائج التعليم الموازي.

في الصفحة التالية تظهر حقل لملء اسم الطالب لذا يجب كتابته بشكل صحيح.

اكتب رقم امتحان الطالب أيضًا في المكان المخصص له والمحافظة التي ينتمي لها.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات اضغط على إظهار النتائج.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

مصاريف الجامعات العراقية