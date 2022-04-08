تمويل فوري بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بالتقسيط المرن 24 شهر للسعودي

نقدم لكم اليوم أفضل تمويل شخصي فوري بالتقسيط الشهري لمدة 24 شهر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب كذلك بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي أو بدون ضامن سعودي الجنسية ويصل مبلغ التمويل الشخصي إلى 50,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط شركة إمكان للتمويل بالمملكة وقد حقق ذلك التمويل نجاح رائع في السنوات الأخيرة حيث يقدم للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل بفترة سداد تصل إلى أربعة وعشرون شهر بموافقة الشركة ولكن لابد من توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة والإلتزام بجميع الإجراءات التي تطلبها شركة إمكان للتمويل السعودي في المملكة.

الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل

عام 1443 وفرت شركة إمكان للتمويل العديد من التمويلات لخدمة المواطنين السعوديين ومن أهمها التمويل الشخصي المصغر التابع إلى الشركة تحت ضوابط وشروط محددة كما يمتاز التمويل بأنه مطابق مع أحكام الدين الإسلامي بالسعودية حيث يقدم التمويل بمبلغ 50 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون كفيل غارم بالتقسيط الشهري الميسر لجميع العملاء السعوديين وإليكم كافة الضوابط والضمانات المطلوبة:

لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة منها ان يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 25 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

كما يمكن الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بدون الحاجة إلى كفيل بشرط توفير فترة عمل 6 أشهر للقطاع الخاص بالمملكة.

إيضًا التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل يطلب توفير دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال في الوقت الحالي.

لا يشترط التمويل جهة العمل ومتاح لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي بالمملكة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي عام 1443