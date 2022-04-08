HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام

موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021، ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج القبول الموازي بالعراق لعام 2022م، حيث من المقرر أن تكشف وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت، فقد نجحت الوزارة في تسيير الامتحانات الخاصة بقبول الطلاب الجامعي خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الظروف الصحية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا، ولكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، استطاعت تخطي تلك المرحلة بكل نجاح. ومع رغبة الكثير من الطلاب والمقدر عددهم ب22 الف طالب وطالبة في التحويل كليات موازية، وينتظر الطلاب إعلان نتيجة القبول الموازي، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الطلاب خلال تلك المرحلة، وأوضحت بأنها المسئولة عن إعلام الطلاب بدرجاتهم من خلال تسجيل الرقم الامتحاني لهم، كما صرحت بأن عدد الطلاب المقبولين في الكليات الخاصة بالطب هذا العام وصل إلى 3911 طالب وطالبة‘ في حين أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم عاما بلغ 22006 طالب وطالبة بعد تقديم امتحانات القبول خلال الفترة الماضية، وجاري الآن اعتماد النتائج من قبل الوزارة ليتم الكشف عنها إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي عبر الإنترنت.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب في القبول الموازي في كافة الجامعات العراقية، بشتى محافظات العراق، من خلال عدة خطوات وضحتها الوزاراة ليتم استخراج النتيجة فورا إلكترونيا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت. من الصفحة الرئيسية يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. الدخول إلى قسم نتائج القبول الموازي للطلاب. داخل المكان المحدد له يتم تسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو الطالبة. تسجيل كافة البيانات المطلوبة في مكانها المحدد. الضغط على عرض النتيجة لتظهر فورا.

نتابع معكم أول بأول لحظة الإعلان عن النتائج من جانب وزارة التربية والتعليم وسيتم إعلامكم بها فور الكشف عنها، مع خالص النجاح والتوفيق لكل الطلبة والطالبات.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

مصاريف الجامعات العراقية