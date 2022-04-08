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عمل القراقيش السادة الناعمة بسهولة في المنزل، حيث أن القراقيش تعتبر من الأكلات الخفيفة المميزة في الأعياد بالدول العربية، فلقد وجدنا العديد من الأمهات سيبحثن عن طريقة تحضرها في المنزل، فإن موقعنا الإلكتروني سوف يذكر كافة الطرق الخاصة بتحضير القراقيش بسهولة في المنزل كالجاهزة، حيث أن وجبة القراقيش عبارة عن وجبة خفيفة تتناولها الكبر والصغار من المواطنين علي الإفطار مع كوب شاي أو لبن، فإن عمل القراقيش السادة الناعمة في المنزل يساعد في الحفاظ علي صحة الأبناء، فمتاح لكل أم أو سيدة عمل القراقيش بطريقة سهلة وسريعة. مقادير تحضير قراقيش بالمنزل نجهز كمية من الدقيق الأبيض مقدارها كوب.

نأخذ من الزيت كمية مناسبة عبارة عن كوب.

تحضير كوب من السمن المذاب.

إحضار كمية من الماء الدافئ معيارها كوب.

نأخذ من اليانسون كمية تقدر بمعيار ملعقتين.

نعد معيار ملعقة واحدة من الشمر.

نحضر عدد ملعقتين من السمسم.

إعداد ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

نحضر مقدار عدد ملعقة واحدة من السكر ونأخذ رشة ملح طعام. طريقة عمل القراقيش السادة الناعمة نأخذ كوب الماء الدافئ ونضيف إليه كمية كلا من السكر والخميرة، ثم نقوم بإذابة المكونات مع الماء جيدا ونتركهم علي جنب لمدة 10 دقائق حتي تختمر. نقوم بإحضار إناء كبير نسكب به جميع المكونات الجافة كالتالي الدقيق والشمر والملح والسمسم، نخلط جميع المكونات الجافة جيدا. نحضر إناء كبير نسكب فيه كلا من الزيت والسمن ونضعهم علي النار هادئة للتسخين بدون غليان. القيام بإضافة خليط الزيت والسمن علي وعاء المواد الجافة مع إضافة اليانسون، ثم نقلب المكونات جيدا حتي تمتزج مكونات الخليط، ونظل نقلب المكونات ونحركها كثير حتي تكون ناعمة. نسكب كوب الخميرة بالماء الدافئ علي الخليط المتجانس، ثم نقلب جميع المكونات حتي تتشكل عجينة متماسكة. نضع العجينة في مكان دافئ ونتركها تختمر لمدة ساعة أو 60 دقيقة. نأخذ العجين ونقوم بفردها وتقطيعها حسب رغبتك بالشكل المناسب. إحضار صاج الفرن وندهنه بالزيت ونضع به قطع القراقيش ونتركه لمدة ساعتين . ندخل الصاج إلي الفرن علي رف وسط حتي ينضج ويصبح اللون ذهبي. عمر شويل - جدة عمل القراقيش السادة الناعمة بسهولة بالمنزل - ثقفني

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