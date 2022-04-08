here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 ، نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر لموقع الإلكتروني الخاص بها للحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 إعلانا عن اكتمال رفع جميع نتائج الطلاب المتعلقة بالقبول الموازي بشكل كامل في جميع محافظات العراق وقد تم بالفعل الانتهاء من أعمال اعتماد نتائجهم وذلك بعد انتهاء امتحانات الطلاب والطالبات، حيث شارك فيها حوالي 22 ألف طالب وطالبة خلال ذلك العام، ومن ثم تم رفع جميع النتائج وهي نتائج القبول الموازي للجامعات بالعراق فقط، كما يتم الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال اسم الطالب البالغ من العمر أربع سنوات وإضافته إلى رقم امتحانه، وسنعرف من خلال الفقرات التالية على شروط القبول الموازي وكيفية الاستعلام عن النتائج.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

يوجد حالة خوف كبيرة يمر بها كاقة الطلاب بعد الإعلان الرسمي لنتيجة القبول الموازي عبر موقع وزارة التعليم العالي فب العراق من خلال اسم الطالب وجميع معلومات الطالب التي يتطلبها الموقع الإلكتروني، ثم ستظهر النتيجة على الفور كملف PDF عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يوضح لك هذا الملف نسب نجاح الطلاب، حيث جاءت معدلات القبول للطلاب في الجامعات العراقية ورسومها

شروط وضوابط القبول الموازي لجامعات العراق

يجب ألا يقل المعدل التراكمي للطالب الراغب في القبول الموازي عن الآتي:

3 درجات أقل من الحد الأدنى للقبول في كافة كليات الطب على مستوى جميع الجامعات العراقية، 3 درجات أقل من الحد الأدنى للقبول في ما يلي (كلية طب الأسنان، كلية التمريض، كلية الصحة والتقنيات الطبية، المعاهد الفنية الطبية).

4 درجات فوق الحد الأدنى للقبول في كافة كليات الهندسة والمعاهد الفنية الهندسية، 5 درجات فوق الحد الأدنى للقبول في كلية العلوم، 6 درجات أقل من الحد الأدنى للقبول في الأقسام الأخرى بما في ذلك كلية الطب البيطري.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.3

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

نتيجة القبول الموازي 2022

مؤشرات البحث على جوجل لازالت تتواصل فى الزيادة بحثاً عن طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية العراقية بعد التأكيد الصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح تلك النتائج اون لاين فى كافة المحافظات العراقية