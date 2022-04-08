«الخارجية الروسية» تستدعى السفير البولندى لدى موسكو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام روسية أن السفير البولندى وصل بالفعل إلى مقر الخارجية الروسية، مشيرة إلى احتمال طرد دبلوماسيين بولنديين من روسيا.
وكانت بولندا قررت نهاية مارس الماضى طرد 45 دبلوماسيا روسيا من أراضيها بزعم تورطهم فى أنشطة استخباراتية، وهو قرار وصفه السفير الروسى لدى وارسو بأنه لا أساس له.
يُذكر أن عدد الدبلوماسيين الروس المطرودين من الدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة بلغ أكثر من 300 دبلوماسى.
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