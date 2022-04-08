رئيس وزراء الكويت يبحث هاتفيا مع نظيره الكندى تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - كما بحث الجانبان خلال الاتصال اليوم الجمعة تعزيز التعاون فى مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما جرى استعراض وجهات النظر حول آخر المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق مواقف البلدين تجاهها.

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