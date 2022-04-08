الصين: على بيلوسى إلغاء زيارتها إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لى جيان، فى تصريح، تعقيبا على تقارير تفيد تأجيل زيارة بيلوسى إلى وقت لاحق بسبب إصابتها بكورونا، إن ما يجب عليها فعله ليس تأجيل الزيارة ولكن إلغاؤها على الفور، معربا عن تعاطفه مع بيلوسى وتمنيه الشفاء العاجل لها.
وحذرت الصين، أمس الخميس، من أنه إذا أصرت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى على زيارة تايوان، فإنها ستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم.
وكان من المقرر أن تصل بيلوسى إلى تايبيه، يوم الأحد المقبل، ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.
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