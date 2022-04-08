الاردن : ضبط أكثر من 800 حدث يمتهن التسوّل منذ بداية العام

دوت الخليج :- ضُبط "أكثر من 2660 متسولا ومتسولة" منذ بداية العام الحالي، وفق وزارة التنمية الاجتماعية الأربعاء، التي أشارت إلى تصدر العاصمة عمّان بعدد المستولين.

وقال مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية ماهر كلوب، إن 1979 متسولا بالغا بين ذكر وأنثى ضبط و845 حدثا بين ذكر وأنثى، و"جميعهم قدموا إلى القضاء والمراكز الأمنية لينالوا عقوباتهم حسب التعليمات والقوانين الصادرة".

وأوضح كلوب : أن "المتسولين يسعون دائما للتواجد في أماكن الازدحام، والعاصمة عمّان في المرتبة الأولى في موضوع عدد المتسولين، وثانيا إقليم الشمال إربد والمفرق وتأتي الزرقاء بعدها ومحافظة العقبة في الترتيب الرابع".

وأشار إلى أن "جميع البالغين الذين يتم ضبطهم ... جميعهم لديهم قيود جرمية سابقة ولديهم أسبقيات إما في تعاطي المخدرات أو الخمور أو قضايا الجنح والجنايات" ، وفق المملكة .

وتحدث عن "حاجة" لتعديل قانون العقوبات. وقال "رفعنا توصياته في تعديله ... والآن هي موجودة في مجلس النواب ونتأمل أن تأخذ صفة الاستعجال، والقانون راعى موضوع التكرار ولم يراعِ موضوع الأموال المنقولة وغير المنقولة ونحتاج بعض التعديلات حتى تكون رادعة لهذا المتسول".

وزارة التنمية الاجتماعية، أشارت إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 820 متسولا، وأجرت 294 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 973 دينارا، كما أجرت الوزارة 509 دراسات متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 138 حدثا خلال آذار/مارس الماضي.