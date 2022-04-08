نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا 2022: جدول ترتيب المجموعات ونتائج المباريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوري أبطال آسيا 2022، نتابع وإياكم أحداث منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 حيث انطلقت خلال هذه الأيام منافسات بطولة دوري المجموعات في البطولة الآسيوية للأندية، حيث ستقام منافسات دوري مجموعات دوري أبطال آسيا خلال هذه الأيام داخل الأراضي السعودية، وذلك للمجموعات الخمسة الأولى التي تخص منطقة غرب آسيا هي المجموعات من الأولى وحتى الخامسة.

ويشارك في دوري أبطال آسيا هذا الموسم العديد من الفرق الكبرى في قارة آسيا ولعل أبرزها فريق الهلال السعودي حامل لقب البطولة في الموسم الماضي، بالإضافة إلى تواجد الدحيل القطري، والجزيرة الإماراتي، والغرافة القطري، والقوة الجوية العراقي.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وتقام منافسات دوري المجموعات بنظام الدوري بين أندية المجموعة الواحدة، حيث تتكون كل مجموعة من أربع فرق، ومن ثم سيتم تأهل الفريق صاحب صدارة المجموعة إلى دور الستة عشر، بالإضافة إلى أفضل ست فرق الأفضل من أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة.

المجموعة الأولى: الهلال السعودي، الريان القطري، الاستقلال الطاجيكي، الشارقة الإماراتي.

الهلال السعودي، الريان القطري، الاستقلال الطاجيكي، الشارقة الإماراتي. المجموعة الثانية: الجزيرة الإماراتي، الشباب السعودي، مومباي سيتي الهندي، القوة الجوية العراقي.

الجزيرة الإماراتي، الشباب السعودي، مومباي سيتي الهندي، القوة الجوية العراقي. المجموعة الثالثة: شباب الأهلي الإماراتي، الغرافة القطري، فولاد خوزستان الإيراني، آهال التركماني.

شباب الأهلي الإماراتي، الغرافة القطري، فولاد خوزستان الإيراني، آهال التركماني. المجموعة الرابعة: الدحيل القطري، سباهان الإيراني، باختاكور الأوزبكي، التعاون السعودي.

الدحيل القطري، سباهان الإيراني، باختاكور الأوزبكي، التعاون السعودي. المجموعة الخامسة: السد القطري، الفيصلي السعودي، الوحدات الأردني، ناساف الأوزبكي.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وسنتابع إياكم ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا فور انتهاء منافسات كل جولة من أجل وضعكم وسط المنافسة بالبطولة الآسيوية الخاصة بالأندية، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من السابع من شهر أبريل نيسان الحالي وحتى اليوم السابع والعشرين من ذات الشهر.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2022

ويمكن للسادة المتابعين متابعة كافة مباريات دوري أبطال آسيا 2022 من خلال شبكة قنوات SSC السعودية والتي تبث مباريات دوري أبطال آسيا 2022 داخل المملكة العربية السعودية، كما أن قنوات أبوظبي الرياضية ستقوم بنقل كافة مباريات دوري أبطال آسيا 2022 داخل الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى شبكة قنوات bein SPORTS والتي خصصت قنوات bein SPORTS AFC الخاصة بنقل منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.