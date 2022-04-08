كيفية التقديم على مكرمة الملك سلمان sbis.hrsd.gov.sa رمضان 2022

في الآونة الأخيرة ازدادت مؤشرات البحث عبر المواقع الإلكترونية حول كيفية التقديم على مكرمة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وذلك من أجل إمكانية الحصول على المكرمة الملكية المُقدمة من قبل الملك سلمان وصرفها في شهر رمضان المبارك ١٤٤٣، ولا يمكن منح هذا الدعم إلا المُستحقين، لذا يجب على المُتقدم للحصول على المكرمة الملكية أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، هذا وقد يتوقع صرف معاش الضمان الاجتماعي في اليوم الثالث عشر من ابريل٢٠٢٢، الموافق الرابع عشر من رمضان١٤٤٣.

كيفية التقديم على مكرمة الملك سلمان

في حال الرغبة في الحصول على المكرمة الملكية لابد أن تكون مُشترك في الضمان الاجتماعي المطور أولًا، لهذا سوف نوضح لكم طريقة الحصول على المكرمة الملكية كالآتي:

هناك مجموعة من الخطوات لابد من معرفتها حتى تصبح مُسجلًا بشكل صحيح في الضمان الاجتماعي المطور أو العادي من أجل الحصول على المكرمة الملكية بسهولة، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

في البداية يجب أن تذهب إلى موقع وزارة الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

ثم اكتب تاريخ ميلادك بالتقويم الهجري.

يليه كتابة رقم هاتفك.

قم بإنشاء كلمة مرور خاصة بك.

ثم أعد تأكيد كلمة المرور.

لابد من إدخالك رمز التحقق من الموجود امامك في الصفحة.

أنقر موافقة على إقرار الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية.

ثم اضغط على تسجيل.

بعد اتمامك السابق، سوف يتم إرسال رسالة نصية على رقم هاتفك به رمز التوثيق.

قم بإدخال رقم التوثيق المُرسل إليك من قبل.

ثم اضغط على زر توثيق التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والمطور.

في النهاية اذهب إلى تسجيل دخول، لمزيد من التفاصيل:

شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان

أما عن الشروط الخاصة التي يجب توافرها في المُتقدم على المكرمة الملكية تكون كالآتي: