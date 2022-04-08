وزير خارجية لاتفيا يدعو إلى وجود دائم للناتو فى دول البلطيق

ونقلت شبكة البث العام فى لاتفيا عن بيان الوزارة القول "أعرب إدغار رينكوفيس عن دعمه لضرورة تمركز قوات الناتو بشكل دائم فى دول البلطيق فى ضوء الوضع الأمنى فى المنطقة".
واضاف"خلال الاجتماع ، ذكر إدغار أنه ينبغى صياغة خطط بنية الردع والدفاع لحلف الناتو دون مزيد من التأخير، لا يمكن لروسيا أن تمر دون عقاب؛ لذلك، يجب تقديم جميع أنواع المساعدة لأوكرانيا بشكل أكبر حتى تتمكن البلاد من الدفاع عن سيادتها."
وشدد على أن يتم إنهاء التدخل فى أوكرانيا على الفور، بما يشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات.
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