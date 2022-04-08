اليونان تحصل على 3.6 مليار يورو من صندوق الإنعاش الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة ذا ريبورتر اليونانية، أن هذا الإعلان جاء اليوم الجمعة من قبل فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية، عبر مكالمة فيديو مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس بعدما ألغى دومبروفسكيس زيارته لأثينا بعد أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال دومبروفسكيس لرئيس الوزراء اليونانى فى مكالمة الفيديو التى تم بثها على الهواء مباشرة: "لقد أظهرت الحرب الجارية فى أوكرانيا مدى السرعة التى يمكن أن تتحول بها الأحداث وأننا نجد أنفسنا الآن فى واقع جيوسياسى مختلف، واقع لا يوضح فقط الحاجة إلى البقاء متحدين، ولكن أيضًا التمسك بسياساتنا لبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية."

وقال إن الصندوق "سيساعد أوروبا على البقاء قوية فى الأوقات العصيبة وكذلك فى الأوقات الجيدة، وبناء مستقبل معًا".

ومن جانبه .. قال ميتسوتاكيس "سنستخدم هذه الأموال بشكل جيد وسنظل على المسار الصحيح" ، مضيفًا أن "هذه الحكومة ملتزمة بالإصلاحات".

وأشار دومبروفسكيس إلى أن اليونان قامت بالفعل "ببعض الاستثمارات الكبيرة" وتعمل أيضًا على تنويع إمداداتها من الطاقة لتقليل اعتمادها على روسيا.