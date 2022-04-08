غلاء الزيت والألبان.. ارتفاع أسعار شديدة يضرب بريطانيا وألمانيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأصبح المواطن الأوروبى يعانى من ارتفاع أسعار مختلف السلع والبضائع والمواصلات وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 20%، مما دفع ألمانيا لتقديم دعم نقدى لبعض الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وطالب المسؤولون بخفض استهلاك الغاز ودرجة حرارة الغرف، كما حددت الحكومة زجاجة زيت واحدة وكيس دقيق للمواطن فى المحال.

أما فى بريطانيا فشهدا أسعار البنزين ارتفاعا ملحوظا ووصل سعر الديزل لأعلى مستوى منذ 13 عاما، كما قفز سعر الخبز بنسبة 50% بعد تأثر صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا

وأكدت المنظمات البحثية أن هذا الأمر اصبح أكبر انخفاض فى مستوى معيشة البريطانيين، متوقعة بانخفاض دخل الأسرة البريطانية ألف جنيه استرلينى، خصوصا أن معدل التضخم يزيد 8.4% هذا الربيع.