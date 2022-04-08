الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بنحو 30 مليار يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية بقيمة تقرب من 30 مليار يورو، في إطار العقوبات المفروضة على خلفية الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن ما مجموعه 29,5 مليار يورو (32 مليار دولار) "تشمل أصولا مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية" صودرت، بالإضافة إلى حظر 196 مليار يورو من التعاملات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يشار إلى أن أرقام الاتحاد الأوروبي جزئية، وتستند إلى بيانات من قرابة نصف دول التكتل البالغ عددها 27، تم تقديمها إلى فريق "التجميد والمصادرة" (Freeze and Seize)، الذي أنشأه الاتحاد ويعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع، ومن بينها الولايات المتحدة.
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