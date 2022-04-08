بوتين يشارك آلاف الروس وداع جيرينوفسكى

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى وداع زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى الراحل فلاديمير جيرينوفسكى، الذى فارق الحياة عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، فى العاصمة موسكو، اليوم الجمعة.





وتقام جنازة السياسى الراحل فى كاتدرائية المسيح المخلص بالعاصمة موسكو، حيث أدى بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل، صلاة الجنازة على جيرينوفسكى فى مقر النقابات، وهو المبنى التاريخى الذى يعود إلى القرن الـ18 وسط موسكو. وحضر الرئيس فلاديمير بوتين إلى مقر النقابات بإكليل من الزهور لوداع زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى الراحل، حيث شارك حرس شرف من عناصر للفوج الرئاسى فى مراسم وداع جيرينوفسكى، بينما شكل المواطنون الراغبون فى وداعه طابورا طويلا أمام مقر النقابات. وبحسب الوكالات الروسية، فمن المقرر أن يوارى جيرينوفسكى الثرى فى مقبرة نوفوديفيتشى بالعاصمة موسكو.

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